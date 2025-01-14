На Кубани в новогодние каникулы найти новую работу решили 64 тысячи жителей

В первые десять дней 2025 года найти новую работу решили около 1,5 млн россиян, в том числе 64 тыс. жителей Краснодарского края. Как говорится в итогах анализа резюме, проведенном hh.ru, медиана зарплатных ожиданий соискателей в среднем на Кубани в этот период составила 73,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Больше всего сменить работу в начале года хотели менеджеры по продажам — на них приходится сразу 8% январских новых или обновленных резюме по всей России. На втором месте оказались администраторы (5%), на третьем и четвертом — руководители проектов и водители (по 4%). Также новую работу искали бухгалтеры, программисты и менеджеры по работе с партнерами (по 3% резюме), секретари, менеджеры по закупкам и упаковщики (по 2%), экономисты, кассиры (по 2,2%) и пр.

В первые дни года чаще всего о поиске новой работы думали соискатели в возрасте 35–44 лет (24%) и 25–34 лет (23%). На соискателей старше 45 лет приходится 18% резюме, а на тех, кому 24 года и меньше,— 16%.

Больше всего сменить работу хотели соискатели со стажем более 15 лет (26%). Реже всего о смене работодателя задумываются соискатели с опытом работы до одного года (4%).

Краснодарский край вошел в пятерку регионов, жители которых активнее всего размещали и обновляли резюме в первые дни января — на регион приходится 4% от всех новых/обновленных резюме. На первом месте жители Москвы (26% резюме), на втором — Санкт-Петербурга (10%), на третьем — Московской области (6%).

Татьяна Ручкина