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В Новороссийске запретили ввоз 9 партий мандаринов из-за вредителя

В порту Новороссийск обнаружили средиземноморскую плодовую муху в девяти партиях мандаринов, поступивших из Турции и Египта. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С начала года по 10 января 2025 года фитосанитарный контроль охватил 609 партий мандаринов. Общий объем цитрусовых составил 5,5 тыс. тонн. Вредителей выявили в пяти партиях из Турции (109 тонн), а также в четырех партиях из Египта (87 тонн).

Для предотвращения распространения вредителя на территории России зараженные мандарины запретили к ввозу. Наличие карантинного объекта подтвердили в лаборатории.

Нурий Бзасежев

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