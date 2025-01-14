В Новороссийске запретили ввоз 9 партий мандаринов из-за вредителя

В порту Новороссийск обнаружили средиземноморскую плодовую муху в девяти партиях мандаринов, поступивших из Турции и Египта. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С начала года по 10 января 2025 года фитосанитарный контроль охватил 609 партий мандаринов. Общий объем цитрусовых составил 5,5 тыс. тонн. Вредителей выявили в пяти партиях из Турции (109 тонн), а также в четырех партиях из Египта (87 тонн).

Для предотвращения распространения вредителя на территории России зараженные мандарины запретили к ввозу. Наличие карантинного объекта подтвердили в лаборатории.

Нурий Бзасежев