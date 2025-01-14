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В Свердловской области объем страховых премий вырос за год в полтора раза

За три квартала 2024 года объем премий на страховом рынке Свердловской области составил 38 млрд руб., что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года (26 млрд руб.). Как сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, наибольший рост год к году зафиксирован в сегментах добровольного страхования жизни, ДМС и КАСКО.

На страховом рынке Свердловской области наибольший рост год к году зафиксирован в сегментах добровольного страхования жизни, ДМС и КАСКО

На страховом рынке Свердловской области наибольший рост год к году зафиксирован в сегментах добровольного страхования жизни, ДМС и КАСКО

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На страховом рынке Свердловской области наибольший рост год к году зафиксирован в сегментах добровольного страхования жизни, ДМС и КАСКО

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Уточняется, что взносы по некредитному страхованию жизни в регионе составили более 14 млрд руб., что почти в 2,5 раза превышает показатели трех кварталов 2023 года. Основной рост сборов обеспечили инструменты НСЖ и ИСЖ.

Как отметил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин, в прошлом году наблюдался высокий спрос на программы НСЖ сроком до года с фиксированной доходностью, сопоставимой с банковскими ставками по вкладам. «Нередко уральцы заключали договоры с единовременной высокой премией, то есть вкладывали в страховку значительные суммы»,— добавил господин Коровин.

Что касается других видов страхования, то сумма премий по договорам ДМС в регионе выросла за год на 76% и превысила 4 млрд руб. Как пояснили в Уральском ГУ ЦБ, рост связан с увеличением сборов по страхованию работодателями своих сотрудников. Одновременно работодатели стремились снизить свои издержки на ДМС за счет заключения договоров с меньшим набором рисков. Поэтому средний размер страховой суммы на одного застрахованного снизился за год с 9,8 млн руб. до 6,1 млн руб.

Сумма премий в сегменте КАСКО составила 6,6 млрд руб., что на 25% превышает показатель аналогичного периода 2023 года. «В первую очередь этот рост вызван увеличением продаж новых автомобилей, на которые, как правило, оформляется страховка. Также суммы премий увеличились из-за повышения стоимости машин и автозапчастей»,— отметили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

За указанный период страховые компании перечислили клиентам около 20 млрд руб., что на 31% больше относительно трех кварталов 2023 года.

Ранее «Ъ-Урал» за девять месяцев 2024 года в Свердловской области сборы премий по всем договорам страхования выросли на 49,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

Анастасия Таначева

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