В акватории Новороссийска 14 января проведут военные учения
В районе морского порта в Новороссийске 14 января пройдут военные учения, во время которых дважды за день можно будет услышать звуки стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Учения проведут с 11:00 до 13:00, а также с 21:00 до 23:00. Силы военно-морской базы отработают отражение атак безэкипажных катеров и беспилотников с применением артиллерийской установки.
Жителей Новороссийска призывают сохранять спокойствие.