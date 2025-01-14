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В акватории Новороссийска 14 января проведут военные учения

В районе морского порта в Новороссийске 14 января пройдут военные учения, во время которых дважды за день можно будет услышать звуки стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения проведут с 11:00 до 13:00, а также с 21:00 до 23:00. Силы военно-морской базы отработают отражение атак безэкипажных катеров и беспилотников с применением артиллерийской установки.

Жителей Новороссийска призывают сохранять спокойствие.

Нурий Бзасежев

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