В акватории Новороссийска 14 января проведут военные учения

В районе морского порта в Новороссийске 14 января пройдут военные учения, во время которых дважды за день можно будет услышать звуки стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения проведут с 11:00 до 13:00, а также с 21:00 до 23:00. Силы военно-морской базы отработают отражение атак безэкипажных катеров и беспилотников с применением артиллерийской установки.

Жителей Новороссийска призывают сохранять спокойствие.

Нурий Бзасежев