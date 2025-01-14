Школы Казани работают в штатном режиме на фоне атаки беспилотника. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Отмены занятий в школах не будет», — пояснили в пресс-службе.

Сегодня в 05:20 под Казанью из-за атаки беспилотным летательным аппаратом загорелась газовая цистерна. На место выехал раис Татарстана Рустам Минниханов. По словам главы республики, экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет.

В Республике Татарстан второе утро подряд объявлена опасность атаки БПЛА. Кроме того, временно были закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска.

Анар Зейналов