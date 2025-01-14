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Эксперимент по исламскому банкингу в России предложено продлить до 2028 года

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил поправки к закону об эксперименте по исламскому банкингу, предложив продлить его на три года с измененинями — до 1 сентября 2028 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сейчас участники эксперимента имеют право привлекать средства через займы, размещение облигаций, доверительное управление имуществом, вклады в уставный капитал, лизинг и выдачу поручительств для третьих лиц. Поправки вводят открытый перечень сделок партнерского финансирования, включая операции взаимного страхования и другие виды деятельности на финансовом рынке.

Одним из изменений является полный запрет на установление и получение вознаграждения в виде процентной ставки. Если раньше законодательство запрещало только устанавливать процентные ставки, то теперь участникам эксперимента также нельзя их получать. Вместо этого допускается вознаграждение в виде переменной величины, зависящей от условий сделки.

Кроме того, законопроект вводит новый орган регулирования — комитет по стандартам, который будет устанавливать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности. Комитет сформируют представители ассоциации кредитных организаций и участники эксперимента, деятельность которого согласовывается с Банком России. Отмечается, что стандарты не требуют государственной регистрации и не имеют обратной силы — они применяются в редакции на дату заключения сделок.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

В начале августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне. Изначально эксперимент был рассчитан на период с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года.

Анар Зейналов

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