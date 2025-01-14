Инженеру «Ижводоканала» продлили срок домашнего ареста по делу о взятке

Индустриальный райсуд Ижевска продлил срок домашнего ареста инженеру по надзору за строительством МУП «Ижводоканал» Артему Лапину по делу о взятке (ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, меру пресечения назначили до 26 февраля 2025 года с сохранением ранее наложенных запретов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Фото: объединенная пресс-служба судов

Следствие считает, что в феврале 2024 года он получил взятку в размере 75 тыс. руб. от коммерческой компании за подписание актов скрытых работ, изготовление исполнительной документации, приемку строительных работ, ускорение их оплаты в рамках рамочного договора, а также общее покровительство по службе. Эта фирма выполняла заказ МУП «Ижводоканал» по капремонту и модернизации водопроводных и канализационных колодцев и камер в Ижевске.

Действовал инженер в сговоре с начальником отдела капитального строительства «Ижводоканала» Сергеем Перевощиковым. Последнему предъявлено обвинение по той же статье. Следствие считает, что он получил взятку в виде снегоболотохода стоимостью 1 млн руб., а также туристической путевки стоимостью 907 тыс. руб. от коммерческой компании за приемку строительно-монтажных работ.