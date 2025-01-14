В Краснодаре всю ночь расчищали дороги и тротуары от снега

В ночь на 13 января 27 единиц спецтехники очищали дороги, мосты и путепроводы Краснодара от снега и льда. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Для обработки дорог использовали более 117 тонн песко-соляной смеси. Работы велись и на пешеходных территориях. В расчистке тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, включая подземные, участвовали 515 человек.

Господин Наумов поблагодарил специалистов, принимавших участие в ночной расчистке города. Градоначальник также призвал жителей краевой столицы быть внимательнее на дорогах и попросил работодателей с пониманием отнестись к возможным опозданиям сотрудников.

В Краснодаре 14 января прогнозируют мокрый снег и похолодание. Синоптики предупреждают о возможном налипании снега на проводах и деревьях.

Нурий Бзасежев