В Краснодаре 14 января прогнозируют мокрый снег и похолодание
В ночь на 14 января в Краснодаре прогнозируют мокрый снег. Синоптики предупреждают о возможном налипании снега на проводах и деревьях, а также о гололедице. Данные подтверждает сервис «Яндекс Погода».
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Температура воздуха ночью опустится до -3 градусов, днем потеплеет до +1 градуса. Осадков не прогнозируют. Северный ветер усилится до 9 м/с.
На территории края будет облачно с дождем и мокрым снегом, местами сильное налипание снега, туман и гололед. Ветер северный с порывами до 14 м/с. Ночью температура опустится до -5 градусов, днем поднимется до +2 градусов.
В горах ожидаются морозы до -8 градусов ночью и около 0 градусов днем. На Черноморском побережье температура будет колебаться от -2 ночью до +7 градусов днем.
На дорогах сохраняется гололедица, жителям региона рекомендуют быть осторожными.