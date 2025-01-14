В Краснодаре 14 января прогнозируют мокрый снег и похолодание

В ночь на 14 января в Краснодаре прогнозируют мокрый снег. Синоптики предупреждают о возможном налипании снега на проводах и деревьях, а также о гололедице. Данные подтверждает сервис «Яндекс Погода».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Температура воздуха ночью опустится до -3 градусов, днем потеплеет до +1 градуса. Осадков не прогнозируют. Северный ветер усилится до 9 м/с.

На территории края будет облачно с дождем и мокрым снегом, местами сильное налипание снега, туман и гололед. Ветер северный с порывами до 14 м/с. Ночью температура опустится до -5 градусов, днем поднимется до +2 градусов.

В горах ожидаются морозы до -8 градусов ночью и около 0 градусов днем. На Черноморском побережье температура будет колебаться от -2 ночью до +7 градусов днем.

На дорогах сохраняется гололедица, жителям региона рекомендуют быть осторожными.

Нурий Бзасежев