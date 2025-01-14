Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре 14 января прогнозируют мокрый снег и похолодание

В ночь на 14 января в Краснодаре прогнозируют мокрый снег. Синоптики предупреждают о возможном налипании снега на проводах и деревьях, а также о гололедице. Данные подтверждает сервис «Яндекс Погода».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Температура воздуха ночью опустится до -3 градусов, днем потеплеет до +1 градуса. Осадков не прогнозируют. Северный ветер усилится до 9 м/с.

На территории края будет облачно с дождем и мокрым снегом, местами сильное налипание снега, туман и гололед. Ветер северный с порывами до 14 м/с. Ночью температура опустится до -5 градусов, днем поднимется до +2 градусов.

В горах ожидаются морозы до -8 градусов ночью и около 0 градусов днем. На Черноморском побережье температура будет колебаться от -2 ночью до +7 градусов днем.

На дорогах сохраняется гололедица, жителям региона рекомендуют быть осторожными.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...