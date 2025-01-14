Студентов УрГПУ планируют обязать работать по распределению

В объединенном вузе УрГПУ и РГППУ в Екатеринбурге планируют вернуть систему, где студенты получают работу по распределению, так как большинство выпускников педвузов не остаются работать в образовательных учреждениях региона, сообщил исполняющий обязанности ректора УрГПУ Юрий Биктуганов в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, студенты предпочитают уходить в коммерческие структуры вместо выбора карьеры в сфере образования, а целевое направление с отработкой могло бы снизить дефицит кадров в системах общего, дополнительного и средне-профессионального образований. «Единственный механизм, который сегодня возможен — это договор целевого обучения, который позволяет в период обучения поддержать наших студентов: это и стипендии до 10-15 тыс. руб. ежемесячно, и повышение их квалификации, а затем предоставление им условий для работы и жилья. Вот этот механизм мы планируем в объединенном вузе внедрить»,— отметил Юрий Биктуганов.

Он также добавил, что в РГППУ эта система не работала эффективно. В последние годы к преподаванию в колледжах и техникумах привлекались сотрудники промышленных предприятий, хотя эту функцию должен был выполнять инженерно-педагогический вуз.

Юрий Биктуганов также заверил, что оптимизация и сокращение штатов вузов не планируются, все педагоги сохранят свои места.

Напомним, 20 декабря в Екатеринбурге закрыли Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) по приказу Министерства просвещения РФ о присоединении вуза к Уральскому государственному педагогическому университету (УрГПУ). В РГППУ готовили педагогов для колледжей и университетов.

Ирина Пичурина