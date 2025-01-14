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Магнитогорца будут судить за аварию, в которой погиб пешеход

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска направила в суд материалы дела в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в июле 2024 года поздним вечером водитель Daewoo Nexia двигался с превышением скорости по проезжей части. Подъезжая к остановке «улица Полевая», не уступил дорогу вышедшему из трамвая 20-летнему пешеходу и наехал на него. В результате ДТП потерпевший погиб на месте. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска

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