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Сочинскую акваторию подготовили к Крещенским купаниям

Акваторию Черного моря в Сочи очистили от нефтепродуктов в преддверии Крещенских купаний в ночь на 19 января. Меры подготовки к народной традиции обсудили на совещании, сообщил в своем Telegram-канале мэр курорта Андрей Прошунин.

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

По поручению главы города определили места для купаний, которые оснастят необходимым оборудованием. Безопасность обеспечат спасатели, медики и казаки.

На совещании также обсудили экологические риски и меры по реабилитации диких птиц, пострадавших от мазута. Пернатых содержат в пунктах передержки под эгидой Сочинского географического общества, а волонтеров обеспечили всем необходимым.

Также обсуждалось введение туристического налога в размере 1%, действующего с 1 января. Собранные средства направят на развитие инфраструктуры и социальные программы. Для разъяснений правил с отельерами организуют встречи с налоговыми службами.

С начала 2025 года Сочи уже посетили около 550 тыс. туристов, что на 5% больше, чем в прошлом году. Сейчас в городе отдыхают 115 тыс. человек.

Нурий Бзасежев

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