В Йошкар-Оле на капремонт дома на улице Чкалова выделили 10,2 млн руб.

На проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома № 22 на улице Чкалова в Йошкар-Оле выделили 10,2 млн руб. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно документам закупки, в доме будет заменена кровля, проведен монтаж теплоизоляции, восстановление парапетных и карнизных плит, а также ремонт кирпичной кладки парапета. Также будут выполнены работы по установке противопожарных люков, утеплению чердачного перекрытия и устройству молниезащиты.

Заказчиком выступает республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл. Дата и время окончания подачи заявок: 21 января 2025 года.

Влас Северин