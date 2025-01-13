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На пляжах Кубани собрали более 160 тысяч тонн загрязненного песка и грунта

В Краснодарском крае специалисты и волонтеры собрали с пляжей Анапы и Темрюкского района более 160 тыс. тонн замазученного песка и грунта. Обследовано больше 200 км берега, сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Краснодарском крае 18 межведомственных групп обследовали 220 км берега, в том числе повторно. Специалисты обнаружили единичные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог.

Продолжаются работы по устранению нефтепродуктов возле танкера «Волгонефть 239». За прошедшие сутки установили 750 м боновых заграждений. Основные усилия сосредоточили на обваловании судна и обустройстве к нему подъездных путей. Специалисты проложили больше 500 м дороги, установили световые башни и вывезли почти 1 тыс. т нефтеводяной смеси. На месте продолжают работать более 200 человек и почти 70 единиц техники.

На территории Анапы и Темрюкского района обследовали более 1,8 тыс. кв. км. Задействована авиация МЧС России и системы космического мониторинга. Сделано более 100 снимков.

В поселке Витязево функционирует центр, где оказывают помощь животным. За все время работы обнаружили около 6 тыс. пернатых.

В Крыму 225 межведомственных мониторинговых групп обследовали 488,8 км берега от Керчи до села Портовое. За сутки волонтеры очистили 9,61 км набережной, собрали 36,18 т загрязненного песка и грунта, вывезли 3 т. На месте работают 976 человек и 216 единиц техники.

В Севастополе 47 межведомственных мониторинговых групп обследовали, в том числе повторно, 165 км берега между Ласпи и Андреевкой. Определили четыре основных участка проведения работ. За сутки специалисты и волонтеры собрали 1,2 т замазученного песка и грунта, вывезли более 3 т.

Сделаны 189 космических снимков оперативной обстановки. Всего к реагированию привлечено 7 тыс. человек и 781 единиц техники.

Алина Зорина

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