В Краснодарском крае прогнозируют морозы и мокрый снег

На территории Кубани действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Как сообщает Краснодарский ЦГМС, в регионе ожидаются морозы и мокрый снег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Краснодарском крае прогнозируют сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами в южной половине региона возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. 14 января в отдельных районах, кроме Черноморского побережья, будет туман. Местами также ожидаются гололедно-изморозевые отложения и гололед.

Температура воздуха ночью составит 0…-5°, днем -3…+2°; в горах ночью -3…-8°, днем 0…-5°; на Черноморском побережье ночью -2…+3°, днем 2…7°. На Кубани прогнозируют северный ветер. Местами возможны порывы до 12–14 м/с.

Алина Зорина