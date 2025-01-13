Аналитики прогнозируют подорожание яиц на Кубани к Пасхе на 7%

Перед прошлым Новым годом в Краснодарском крае были рекордные цены на яйца. После многочисленных проверок продукт включили в перечень социально значимых товаров. В итоге, как пишет «КП — "Кубань"», за год продукт подешевел на 9%. Однако уже к Пасхе ожидается его подорожание на 7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пиковый рост цен яиц был на Кубани в конце 2023 года, когда десяток стоил 148,9 руб. Сейчас медианная розничная стоимость яиц в Краснодарском крае составляет 135 руб. за упаковку. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество покупок яиц в регионе выросло на 8%. Аналитики считают, что в 2025 году такого роста не будет.

В «Чек Индекс» считают, что в январе цена на яйца будет стабильной при сохранении высокого уровня конкуренции среди производителей, ритейла, а также при достаточном объеме товара на складах и отсутствии дополнительных повышательных факторов стоимости. Помимо Пасхи сезонное повышение цены на 5–7% ожидается перед гендерными праздниками.

Как считают аналитики, стоимость яиц продолжит повышаться, поскольку растет себестоимость производства. Удорожание связано с увеличением цен на комбикорма и другие ресурсы, а также ослаблением рубля. Это приводит к повышению стоимости импортных компонентов, в частности вакцин и оборудования.

Татьяна Ручкина