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В Новороссийске определили шесть мест для крещенских купаний

Шесть мест, предусмотренных для купания в период празднования Крещения, определили в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В период с 22:00 18 января до 06:00 19 января в Новороссийске для крещенских купаний будут доступны: центральный городской пляж, пляж «Суджукская коса», пляж «Алексино», рекреационная зона «Нептун», озеро Абрау и «Святая Ручка». В православных храмах Новороссийского и Крымского благочиний пройдут богослужения и освящение воды. В Абрау-Дюрсо в честь праздника пройдет крестный ход и чин освящения Иордани на озере Абрау.

Безопасность жителей города в период праздника будут обеспечивать сотрудники управления по делам ГО и ЧС Новороссийска, Службы спасения, пожарной охраны города и администрации внутригородских районов.

Алина Зорина

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