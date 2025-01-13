На Кубани на реализацию госпрограмм направят 570 млрд рублей

В 2025 году в Краснодарском крае на реализацию 28 госпрограмм направят около 570 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, большая часть расходов остается социально ориентированной. На программу «Развитие образования» предусмотрено 121,7 млрд руб. Как отметил глава региона, эти средства позволят создать новые места в школах и детских садах, отремонтировать учреждения и поддерживать педагогов и наставников. Около 97 млрд руб. выделили на «Развитие здравоохранения», в том числе оказание специализированной медицинской и скорой помощи, а также обеспечение отдельных категорий жителей Кубани бесплатными и льготными лекарствами.

В 2025 году на программу «Социальная поддержка граждан» выделено 75,9 млрд руб. Эти средства направят на различные меры поддержки, такие как выплаты ежемесячного пособия на ребенка и краевого материнского капитала. Около 17 млрд руб. пойдет на поддержку малоимущих граждан, пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

На развитие общественной инфраструктуры в регионе выделят 49 млрд руб. Кроме того, 80,4 млрд руб. направят на реализацию программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Также будут осуществляться государственные программы в сфере агропромышленного комплекса, дорожного хозяйства, санаторно-курортной отрасли, культуры и спорта.

Алина Зорина