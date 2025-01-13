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В Анапе завершается вывоз замазученного грунта с пляжей

Специалисты и волонтеры завершают вывоз загрязненного грунта с пляжей Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

В начале января гора песка с нефтепродуктами в устье реки Можепсин была высотой более 10 м. Сейчас большую часть грунта вывезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский.

На пляже сокращают количество техники. На многих участках перешли к деликатной уборке — просеиванию песка, чтобы отделить его от застывших капель мазута.

Алина Зорина

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