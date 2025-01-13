В Анапе завершается вывоз замазученного грунта с пляжей
Специалисты и волонтеры завершают вывоз загрязненного грунта с пляжей Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края
В начале января гора песка с нефтепродуктами в устье реки Можепсин была высотой более 10 м. Сейчас большую часть грунта вывезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский.
На пляже сокращают количество техники. На многих участках перешли к деликатной уборке — просеиванию песка, чтобы отделить его от застывших капель мазута.