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В Крыму проведут испытания особых смесей для предотвращения растекания мазута

К работе по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов планируют привлечь специалистов Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. В своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов сообщил, что в течение недели проведут экспериментальные испытания особых смесей, которые смогут предотвратить растекание мазута, что облегчит сбор материала.

Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Господин Аксенов отметил, что в прибрежной зоне Крыма нет крупных пятен мазута. Но выбросы небольших фрагментов фиксируют практически по всей береговой линии.

Для контроля ситуации в Крыму ежедневно патрулируют акваторию и берег с помощью вертолетов и дронов. На воде работает группировка маломерных судов. Как пояснил Сергей Аксенов, при обнаружении с воздуха, предположительно, мазутного пятна информация передается на берег, на место направляются суда для отработки ситуации.

С момента начала выбросов нефтепродуктов на берег Крыма на последующую утилизацию отправили около 400 тонн загрязненного мазутом грунта.

Татьяна Ручкина

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