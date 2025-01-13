Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На 10 суток арестовали приезжих, устроивших дрифт-шоу на парковке в Краснодаре

Суд назначил водителям, устроившим дрифт-шоу на парковке в Краснодаре, административный арест на 10 суток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел материалы об административных правонарушениях в отношении трех водителей. Они устроили дрифт-заезд на парковке торгового центра.

Суд признал водителей виновными в нарушении правил перевозки пассажиров, нарушении дорожной разметки, отсутствии обязательного страхования, выезде на полосу встречного движения. Также их осудили за управление автомобилем без регистрационных знаков, тонирование передних стекол и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...