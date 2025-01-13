На 10 суток арестовали приезжих, устроивших дрифт-шоу на парковке в Краснодаре

Суд назначил водителям, устроившим дрифт-шоу на парковке в Краснодаре, административный арест на 10 суток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел материалы об административных правонарушениях в отношении трех водителей. Они устроили дрифт-заезд на парковке торгового центра.

Суд признал водителей виновными в нарушении правил перевозки пассажиров, нарушении дорожной разметки, отсутствии обязательного страхования, выезде на полосу встречного движения. Также их осудили за управление автомобилем без регистрационных знаков, тонирование передних стекол и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Алина Зорина