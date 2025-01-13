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Коммунальный нарыв в Самаре

Как город справляется с проблемой изношенных труб.

Изношенные или поврежденные коммунальные сети остаются одной из проблем Самары. Из-за них горожане часто остаются без воды или тепла, а участок работ перекрывается и транспорт пускают в объезд. Что происходит в Самаре в коммунальной сфере в зимнее время — в фотогалерее «Ъ-Волга».

В минувшие выходные в Самаре ограничивали движение транспорта на улице 22 Партсъезда. Был закрыт участок между улицами Свободы и Победы в сторону от Ставропольской к Победы

В минувшие выходные в Самаре ограничивали движение транспорта на улице 22 Партсъезда. Был закрыт участок между улицами Свободы и Победы в сторону от Ставропольской к Победы

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В минувшие выходные в Самаре ограничивали движение транспорта на улице 22 Партсъезда. Был закрыт участок между улицами Свободы и Победы в сторону от Ставропольской к Победы

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

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Ковш экскаватора над вскрытым асфальтом давно привычной частью городского пейзажа в Самаре

Ковш экскаватора над вскрытым асфальтом давно привычной частью городского пейзажа в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Специалисты «РКС-Самара» работают на месте поврежденного водовода

Специалисты «РКС-Самара» работают на месте поврежденного водовода

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Сотрудники аварийной службы трудятся в любое время суток

Сотрудники аварийной службы трудятся в любое время суток

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Водоводы полны неприятных сюрпризов и не всегда работы удается завершить в срок

Водоводы полны неприятных сюрпризов и не всегда работы удается завершить в срок

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

После работ благоустройство на участке восстанавливают

После работ благоустройство на участке восстанавливают

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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Ковш экскаватора над вскрытым асфальтом давно привычной частью городского пейзажа в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Специалисты «РКС-Самара» работают на месте поврежденного водовода

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Сотрудники аварийной службы трудятся в любое время суток

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Водоводы полны неприятных сюрпризов и не всегда работы удается завершить в срок

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

После работ благоустройство на участке восстанавливают

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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