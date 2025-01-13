Коммунальный нарыв в Самаре
Как город справляется с проблемой изношенных труб.
Изношенные или поврежденные коммунальные сети остаются одной из проблем Самары. Из-за них горожане часто остаются без воды или тепла, а участок работ перекрывается и транспорт пускают в объезд. Что происходит в Самаре в коммунальной сфере в зимнее время — в фотогалерее «Ъ-Волга».
В минувшие выходные в Самаре ограничивали движение транспорта на улице 22 Партсъезда. Был закрыт участок между улицами Свободы и Победы в сторону от Ставропольской к Победы
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
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