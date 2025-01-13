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В отдел полиции в Сочи для проверки документов доставили 56 приезжих

В Сочи в отдел полиции доставили 56 иностранцев для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба УВД по городу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Адлере сотрудники ППС и ДПС останавливали автомобили, за рулем которых находились иностранцы, прибывшие из стран ближнего зарубежья. Доставленных в отдел полиции приезжих сфотографировали, дактилоскопировали и внесли информацию в централизованную базу МВД.

В отношении двух иностранцев составили административные протоколы, предусматривающие выдворение за пределы страны. Причиной этому стали нарушения режима пребывания в России.

Алина Зорина

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