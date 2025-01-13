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Власти рассказали, как ликвидируют выброс мазута из кормы танкера на Кубани

Власти Краснодарского края рассказали, как проходит ликвидация последствий выброса мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239». В оперштабе региона отметили, что с 10 по 13 января установили более 2 км боновых заграждений, чтобы локализовать утечку мазута вблизи берега.

Фото: Оперштаб Кубани

Фото: Оперштаб Кубани

«Заграждения регулярно меняют. Те, которые уже неэффективны, удаляют из воды вместе с нефтепродуктами, на их место протягивают новые. За один день 12 января установили 750 метров бонов»,— сказали власти.

Утром 13 января у места разлива нефтепродуктов завершили прокладку технической дороги для работы техники. Ее ширина составляет 10 метров. Всего проложено более 600 м. Параллельно специалисты занимаются ее укреплением и расширением в тех местах, где это необходимо.

В ночь с 10 на 11 января самосвалы начали вывозить собранную у берега в районе кормы танкера смесь мазута с водой на сертифицированные предприятия по утилизации. С этого времени и до конца суток 12 января вывезли 897 тонн. Всего специалисты и техника сделали 115 рейсов.

В оперштабе напомнили, что для сбора нефтепродуктов с поверхности воды Морспасслужба привлекла специализированную самоходную баржу «Пикник», на которой установлен кран и грейфер. Она собрала более 11,3 кубометров смеси воды и мазута на месте разлива.

Также установили три световые башни для непрерывной работы ночью. Еще столько же находится в резерве.

На месте разлива мазута с кормовой части танкера «Волгонефть-239» работают 68 единиц техники и 202 человека. Среди них — сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, компании ОТЭКО, Морспасслужбы.

Татьяна Ручкина

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