В Госдуме предложили наградить ликвидаторов ЧС в Черном море

В Госдуме поддержали инициативу награждать волонтеров, участвующих в устранении последствий разлива мазута на черноморском побережье. Председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов отметил, что добровольцы заслуживают признания за свою самоотверженную работу, сообщает пресс-служба единого координационного центра по ликвидации ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Проект разработали «Совет блогеров» и «Российское экологическое общество». В документе предлагается утвердить нагрудный знак «Почетный волонтер ликвидации ЧС на черноморском побережье», который будут вручать добровольцам, отработавшим более 100 часов на территории Краснодарского края, Крыма или Севастополя.

Инициатива уже направлена в правительство РФ и Общественную палату.

Ранее стало известно, что глава Росмолодежи раскритиковал замминистра образования Кубани Сергея Урайкина, сорвавшегося на волонтеров. Позже краевой чиновник извинился перед добровольцами, объяснив свое поведение непрерывным напряжением.

Нурий Бзасежев