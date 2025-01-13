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Прокуратура начала проверку после ДТП с тремя погибшими на Кубани

Прокуратура организовала проверку по факту аварии, в результате которой погибли три человека, в том числе несовершеннолетняя. Об этом сообщает пресс-служба кубанского ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Предварительно установлено, что 13 января молодой водитель «ВАЗ-2114» на дороге краевого значения ст. Григорьевская — ст. Ставропольская превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением. Из-за этого машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира — молодой человек 24 лет и девушка 16 лет. Еще одна 25-летняя пассажирка госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Прокуратура проверит причины и условия ДТП. По итогам проверки оценят соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. При наличии оснований в прокуратуре пообещали принять меры реагирования.

Татьяна Ручкина

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