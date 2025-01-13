В Крыму три дельфина погибли из-за разлива нефтепродуктов

Из всех дельфинов, тела которых были найдены в Крыму, смерть трех связана с разливом мазута в Черном море. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Глава республики отметил, что в Крыму спасают птиц, которые пострадали от разлива мазута. К этой работе, которую господин Аксенов назвал масштабной, подключили и профильных специалистов, и волонтеров. Только в парке «Тайган» помогли уже более чем 500 пернатым.

По данным научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», в Черном море гибель уже около 60 дельфинов может быть связана с разливом нефтепродуктов. Погибших представителей китообразных находили в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе. Также несколько погибших после разлива мазута дельфинов обнаружили в акватории Черного моря в Севастополе.

Татьяна Ручкина