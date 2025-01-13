Ярославский бизнес столкнулся со сложностями из-за системы «Честный знак»

В Ярославской области бизнес столкнулся с проблемами из-за национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак». Об этом сообщил региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров.

Маркировка представляет из себя QR-код и уникальный цифровой код, который содержит информацию о конкретном продукте. Она призвана защищать покупателей от подделок. Как сообщил господин Бакиров, полемика по вопросу маркировки стала одной из самых резонансных в 2024 году среди ярославского бизнеса.

Господин Бакиров привел три направления сложившейся проблемы. Одним из них является обязанность розничных продавцов маркировать продукцию. Омбудсмен отметил, что вопрос бизнеса — почему вся ответственность возлагается на них, а не на оптовых поставщиков и производителей — вполне справедлив.

Другой проблемой называется высокая стоимость внедрения системы маркировки. Кроме трат на оборудование и программное обеспечение, предприниматели несут издержки на дополнительные кадры: IT-специалистов и работников, непосредственно наносящих марку на изделие. Недоволен ярославский бизнес и работой программного обеспечения. Как сообщает Альфир Бакиров, ПО работает некорректно, что иногда приводит к полной остановке работы.

«Я уже обратился в прокуратуру Ярославской области с просьбой защитить интересы малого и среднего бизнеса в этой сфере. Аппарат Уполномоченного продолжает сбор и систематизацию обращений предпринимателей, вынужденных использовать систему "Честный знак", для подготовки предложений на федеральном уровне»,— сообщил Альфир Бакиров.

Алла Чижова