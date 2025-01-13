Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский бизнес столкнулся со сложностями из-за системы «Честный знак»

В Ярославской области бизнес столкнулся с проблемами из-за национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак». Об этом сообщил региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров.

Маркировка представляет из себя QR-код и уникальный цифровой код, который содержит информацию о конкретном продукте. Она призвана защищать покупателей от подделок. Как сообщил господин Бакиров, полемика по вопросу маркировки стала одной из самых резонансных в 2024 году среди ярославского бизнеса.

Господин Бакиров привел три направления сложившейся проблемы. Одним из них является обязанность розничных продавцов маркировать продукцию. Омбудсмен отметил, что вопрос бизнеса — почему вся ответственность возлагается на них, а не на оптовых поставщиков и производителей — вполне справедлив.

Другой проблемой называется высокая стоимость внедрения системы маркировки. Кроме трат на оборудование и программное обеспечение, предприниматели несут издержки на дополнительные кадры: IT-специалистов и работников, непосредственно наносящих марку на изделие. Недоволен ярославский бизнес и работой программного обеспечения. Как сообщает Альфир Бакиров, ПО работает некорректно, что иногда приводит к полной остановке работы.

«Я уже обратился в прокуратуру Ярославской области с просьбой защитить интересы малого и среднего бизнеса в этой сфере. Аппарат Уполномоченного продолжает сбор и систематизацию обращений предпринимателей, вынужденных использовать систему "Честный знак", для подготовки предложений на федеральном уровне»,— сообщил Альфир Бакиров.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...