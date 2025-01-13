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К поиску мазутных пятен на берегу Крыма привлекли авиацию и подразделения БПЛА

Поиском мест выбросов нефтепродуктов у берегов Крыма занимаются вертолеты МЧС и Росгвардии, а также структуры, работающие с беспилотниками. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: Оперштаб Кубани

Фото: Оперштаб Кубани

«Главное сегодня — это разведка. С воздуха ведет два вертолета — один МЧС, один Росгвардии, <…> каждый день без исключения ищем на воде пятна»,— сказал глава Крыма.

Он пояснил, что службы, имеющие БПЛА, ищут в море пятна нефтепродуктов и сообщают о них в центр принятия решений. После этого в воде собирают выявленные скопления мазута, чтобы не допустить их выброса на берег, где ликвидировать загрязнения сложнее.

Всего в Крыму, по данным республиканского МЧС, 225 мониторинговых групп за сутки обследовали 488,8 км берега. В течение суток авиацией и 22 судами был проведен мониторинг в акватории Черного моря западного и южного побережья. В шести муниципалитетах очистили 9,61 км береговой линии, собрали 36,18 тонн загрязненного песка и грунта. Всего работали 976 человек и 216 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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