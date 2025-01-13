В Крыму турпоток в новогодние каникулы увеличился на 21%

За новогодние каникулы (с 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно) в Крыму отдохнули 219,3 тыс. туристов. Это на 21% больше, чем в прошлом году. Как отметил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, больше всего гостей принял Ялтинский регион — 100 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В праздничные дни в республике работало около 300 объектов размещения, средняя загрузка отелей и санаториев составила более 60%. Курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены на 95% и более.

В рамках информационной кампании «Новый год в Крыму как дома», действующей для популяризации зимнего отдыха в регионе, более 2 тыс. туристов и жителей Крыма посетили 100 бесплатных экскурсий на самых популярных маршрутах.

Татьяна Ручкина