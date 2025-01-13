Сейсмологи предупреждают о вероятных повторных толчках в Сочи

Сейсмологи прогнозируют возможность повторения подземных толчков в районе Сочи. Причины землетрясений в регионе связаны с ростом гор и тектоническими процессами, сообщают «Известия» со ссылкой на начальника сейсмостанции города Елену Карпович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам эксперта, молодые горы региона растут, благодаря чему через тектонические разломы происходит разрядка энергии. Высвобождение импульса приводит к землетрясениям.

В Сочи зафиксировали два подземных толчка 11 января. Первое землетрясение магнитудой 3,5 произошло утром на глубине 5 км в Лазаревском районе. Второй толчок магнитудой 3,9 был зарегистрирован вечером с интенсивностью 3 балла.

Кроме того, 12 января землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Керченском проливе, его эпицентр находился на глубине 44,6 км, в 60 км от Тамани и 75 км от Керчи.

Нурий Бзасежев