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В Сочи завершили строительство нового корпуса школы №26

В Адлерском районе Сочи завершено строительство нового корпуса школы №26. Новый блок возвели на ул. Голубые Дали. Учреждение рассчитано на 200 учеников начальных классов, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В корпусе предусмотрели актовый и спортзалы, а также столовую. Сейчас продолжаются работы по благоустройству пришкольной территории, где уже установлена игровая площадка.

Первых учеников новый корпус примет осенью 2025 года.

Нурий Бзасежев

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