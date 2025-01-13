В Сочи завершили строительство нового корпуса школы №26
В Адлерском районе Сочи завершено строительство нового корпуса школы №26. Новый блок возвели на ул. Голубые Дали. Учреждение рассчитано на 200 учеников начальных классов, сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
В корпусе предусмотрели актовый и спортзалы, а также столовую. Сейчас продолжаются работы по благоустройству пришкольной территории, где уже установлена игровая площадка.
Первых учеников новый корпус примет осенью 2025 года.