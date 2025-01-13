В Сочи завершили строительство нового корпуса школы №26

В Адлерском районе Сочи завершено строительство нового корпуса школы №26. Новый блок возвели на ул. Голубые Дали. Учреждение рассчитано на 200 учеников начальных классов, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В корпусе предусмотрели актовый и спортзалы, а также столовую. Сейчас продолжаются работы по благоустройству пришкольной территории, где уже установлена игровая площадка.

Первых учеников новый корпус примет осенью 2025 года.

Нурий Бзасежев