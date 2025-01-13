Краснодарский край занял третье место по востребованности журналистов

Краснодарский край вошел в топ-пять регионов России, где наиболее востребованы журналисты. На регион приходится 3,7% всех резюме в стране. Аналитику ко Дню российской печати подготовил сервис hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

На Кубани рыночный диапазон зарплат журналистов за год вырос почти на 10 тыс. руб. Если в 2023 году он составлял 34,4—57,4 тыс. руб., то уже в 2024 году журналистам в регионе готовы были платить 43,1—63,2 тыс. руб. При этом за год количество вакансий в Краснодарском крае снизилось на 2%.

В среднем по России журналистам предлагали в 2024 году 40,2—80,4 тыс. руб. Как пишут аналитики сервиса, 61% вакансий для журналистов и корреспондентов рассчитаны на соискателей с опытом работы от одного года до трех лет, 19% подойдут людям без профильного опыта работы, еще столько же требуют от 3 до 6 лет опыта. Стаж более 6 лет необходим лишь в 1% случаев.

В основном от претендентов на вакансии требуют высшее гуманитарное образование (желательно, профильное), навыки поиска, обработки и анализа информации, грамотную устную и письменную речь. Для подтверждения владения такими навыками часто требуют предоставить портфолио. Как правило, для трудоустройства на должность журналиста необходимо не только пройти собеседование, но и успешно выполнить тестовое задание. От журналистов с опытом работы нередко ожидают глубоких познаний в какой-либо теме, например, в экономике, в культуре, в политике, спорте или в науке. Важным преимуществом является наличие у кандидата собственной базы контактов и источников в различных сферах.