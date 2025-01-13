В Ростове образовались пробки из-за ухудшения погоды

Утром, 13 января, в Ростове образовались шестибалльные пробки из-за снега с дождем. Информация об этом представлена в сервисе «Яндекс Карты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Наиболее движение затруднено в микрорайоне Суворовский, на ул. Шеболдаева, пр. Нагибина Шолохова, на ул. Особенная, а также в центре города.

В городе зафиксировано уже несколько аварий.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 13 января в Ростовской области действует штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

Ева Китаева