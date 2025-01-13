Прокуратура добилась завершения капремонта стадиона в Тихорецком районе

В поселке Парковый Тихорецкого района завершили капитальный ремонт стадиона после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Краснодарского края Фото: прокуратура Краснодарского края

Проверка надзорного органа выявила нарушения в дополнительном соглашении между заказчиком и подрядчиком, которые продлили сроки работ с нарушением законодательства.

Тихорецкая межрайонная прокуратура выдала предупреждение ответственному должностному лицу и представление директору подрядной организации. После этого на объекте увеличили число рабочих, что позволило завершить ремонт в срок. Общая стоимость работ составила 39 млн руб.

Нурий Бзасежев