Рабочего будут судить по делу о гибели проходчика шахты «Северопесчанская»

В Краснотурьинске (Свердловская область) будут судить рабочего по делу о гибели проходчика шахты «Северопесчанская». Он обвиняется по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый в составе бригады получил получил взрывчатые материалы для производства работ. Обуривание шпуров по забоям сборного вентиляционного штрека и скреперного орта №7 осуществлялось с отступлением от соответствующих проектов на проходку горной выработки, а взрывчатые вещества обвиняемый расположил в неположенном месте. Зная, что погибший проходчик не имеет права ведения взрывных работ и находится в опасной зоне, он дал ему указание подать импульс от электросети аппаратуры рудничного пускателя во взрывную магистраль для последующей ее детонации. В 18:45 произошел взрыв — проходчик получил тяжелые травмы головы, туловища, конечностей и погиб.

Работы были произведены ранее установленного времени и в отсутствие руководителя взрывных работ.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 1 апреля на глубине 338 м в шахте произошел взрыв, в результате чего под завалы попали пять человек: один из них погиб, троих отправили в больницу.

Ирина Пичурина