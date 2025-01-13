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На Кубани ночью произошло ДТП с тремя погибшими

На трассе «Ставропольская-Григорьевская-Крепостная» ночью произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным ведомства, авария случилась около 02:45. 29-летний водитель ВАЗ-2114 превысил безопасную скорость и потерял управление. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В результате происшествия на месте погибли водитель, 24-летний пассажир и 16-летняя девушка. Еще одна 25-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии.

Нурий Бзасежев

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