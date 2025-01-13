В начале недели в Свердловской области ожидается небольшой снег

В Свердловской области в начале недели, с 13 по 15 января, будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой снегопад, следует из данных на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник, 13 января, в регионе днем установится температура на отметках 0°..-5°, ожидается ветер с порывами до 14 м/с. Во вторник ночью на юге -4°..-9°, на севере -9°..-14°, днем -1°..-6°, на крайнем севере до -10°. В среду ночью ожидается температура на уровне -5°..-10°, днем будет -3°..-8°.

В Екатеринбурге в понедельник и вторник существенных осадков не ожидается, в среду выпадет небольшой снег. Сегодня днем в городе потеплеет до 0°..-2°, ночью 14 января до -4°..-6°, днем до -1°..-3°, в ночь среды — до -5°..-7°, днем до -3°..-5°.

Напомним, в Екатеринбурге первая декада января стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя температура за указанный период составила -4°, что выше нормы на 9,1°.

Ирина Пичурина