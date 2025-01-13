Минобороны: ночью над Воронежской областью сбили шесть БПЛА

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией восемь беспилотников, в том числе шесть над Воронежской областью и один над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны России.

Воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что несколько БПЛА были уничтожены в пригороде облцентра. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. С 23:15 12 января до 4:27 в регионе действовал режим опасности удара дронов.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отдельно не прокомментировал эту атаку. По данным РСЧС, с 23:11 12 января до 4:11 в регионе действовал режим опасности удара БПЛА.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова