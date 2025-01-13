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Угрожавшего пассажирам пистолетом дебошира ищет петербургская полиция

Вечером 12 января в полицию поступило сообщение от 41-летнего водителя автобуса №96, который рассказал о конфликте, случившемся в салоне транспортного средства, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам заявителя, неизвестный начал угрожать пассажирам предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник покинул автобус на остановке «ж/д станция „Обухово“».

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время полиция ищет подозреваемого.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что после поножовщины на проспекте Энтузиастов полиция задержала трех человек. Пострадавшего 44-летнего петербуржца доставили в больницу с ножевым ранением в область груди. Его состояние оценивают как тяжелое.

Андрей Маркелов

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