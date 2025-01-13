Сочи попал в топ направлений для отдыха в январе

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха в январе. Курорт собрал 5% бронирований. В среднем туристы остаются в городе на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 6,5 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Первое место получил Санкт-Петербург, который собрал 11% бронирований. Путешественники в среднем остаются в культурной столице на три ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 7,2 тыс. руб.

Второе место забирает Москва. Столица России получила 8% бронирований. В январе путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 9,8 тыс. руб.

В топ-10 попали и другие города Краснодарского края. В Краснодаре, который занял четвертое место, путешественники предпочитают оставаться на две ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 4,7 тыс. руб.

Девятое место получила Красная Поляна, в которой путешественники остаются в среднем на четыре ночи. Одна ночь размещения в горах Сочи обходится туристам в среднем в 13,8 тыс. руб.

Закрывает топ-10 популярных направлений для отдыха в январе Геленджик. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,7 тыс. руб.

Мария Удовик