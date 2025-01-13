В Челябинске произошел крупный пожар в цехе лакокрасочных смесей

В Тракторозводском районе Челябинска загорелось лакокрасочное производство. Самостоятельно эвакуировались 50 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар начался утром 13 января в промышленной зоне. Загорелось помещение по изготовлению лакокрасочных смесей. Площадь пожара на момент прибытия сотрудников МЧС составила 200 кв. м, а затем увеличилась до 300 кв. м. Существует угроза распространения огня на соседние здания. На месте работают пять звеньев газодымозащитной службы, организован оперативный штаб. Ликвидация возгорания продолжается.

Уже известно, что пострадавших нет, 50 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений.