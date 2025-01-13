Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске 13 января проведут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийска в понедельник, 13 января, пройдут плановые учения военно-морской базы. Горожане могут услышать громкие звуки стрельбы дважды: с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, предупреждает пресс-служба мэрии.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения направлены на отработку действий по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В ходе тренировок также будут вести практические стрельбы из артиллерийской установки, расположенной на молах Военной гавани.

Власти Новороссийска просят жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к необходимости проведения учений.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...