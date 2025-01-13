В Новороссийске 13 января проведут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийска в понедельник, 13 января, пройдут плановые учения военно-морской базы. Горожане могут услышать громкие звуки стрельбы дважды: с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, предупреждает пресс-служба мэрии.

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Учения направлены на отработку действий по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В ходе тренировок также будут вести практические стрельбы из артиллерийской установки, расположенной на молах Военной гавани.

Власти Новороссийска просят жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к необходимости проведения учений.

Нурий Бзасежев