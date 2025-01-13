Авиарейс из Петербурга в Сочи задержали на 12 часов из-за снегопада

Из-за обильного снегопада в аэропорту «Пулково» рейс в Сочи задержали на 12 часов. Как сообщила пассажирка в интервью RT, отправление переносили трижды, и многие могли не узнать о новых изменениях времени вылета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Капитан самолета извинился перед пассажирами, пояснив, что из-за непогоды аэропорт оставался закрытым около 13 часов. При этом в салоне было множество свободных мест.

Всего из Санкт-Петербурга в Сочи задержали шесть рейсов. Взлетно-посадочные полосы заметало снегом с самого утра. Днем удалось отправить 10 рейсов. Позже, ради безопасности, ограничения возобновили.

Ранее стало известно, что на Кубани прогнозируют дожди, мокрый снег и сильный ветер. Ночью температура воздуха составит от +4 до -1, днем — от +1 до +6 градусов.

Нурий Бзасежев