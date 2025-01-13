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На Кубани прогнозируют дожди, мокрый снег и сильный ветер

В начале рабочей недели на Кубани прогнозируют осадки и похолодание. В краевой столице днем ожидаются дожди, вечером возможен мокрый снег. Ночью и утром в низинах и у водоемов местами появится туман. По данным Краснодарского ЦГМС, температура воздуха составит от +3 до +5 градусов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По всему региону выпадут осадки в виде дождя, местами — мокрого снега. Ветер усилится до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит от +4 до -1, днем — от +1 до +6 градусов.

На Черноморском побережье ночью температура будет варьироваться от +3 до +8, а днем достигнет +6…+11 градусов.

Ране «Ъ-Кубань» сообщал, что на Краснодарский край надвигаются мощные снегопады.

Нурий Бзасежев

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