Жителя Сургута отправили на девять лет в колонию за перевод денег ВСУ

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) окружным судом вынесен приговор жителю Сургута Сергею Лошакову за государственную измену по ст. 275 УК РФ, и ему назначили девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на один год, сообщили «Ъ-Урал» в РУФСБ России по Тюменской области.

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Следствие установило, что сургутянин был противником внешней и внутренней политики России. По своей инициативе он начал переписку через мессенджер Telegram с неустановленным лицом и целенаправленно перевел деньги для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Приговор уже вступил в силу.

Ранее суд в ХМАО приговорил местного жителя Романа Дубинеца к семи годам колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на совершение диверсии). По данным следствия, он переписывался в Telegram с неизвестным сотрудником ВСУ и по указанию планировал поджечь электрические щиты на участке железной дороги.

Ирина Пичурина