На Кубани проложили более 500 м дороги к корме танкера «Волгонефть-239»

В Краснодарском крае за двое суток проложили свыше 500 м временной дороги к танкеру «Волгонефть-239» у мыса Панагия. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба. Технике до места назначения осталось пройти примерно 100 м.

«В районе мыса Панагия погода начала портиться, однако условия позволяют продолжать работы. Инженерная техника — экскаваторы, гусеничные тракторы, самосвалы и грейдеры — завершают создание дороги, которая позволит подъехать максимально близко к корме танкера, из корпуса которого произошла утечка мазута 10 января... За двое суток проложили уже больше 500 метров дороги... До кормы танкера "Волгонефть-239" осталось около 100 м»,— сказано в сообщении.

Координационное совещание на месте провел первый вице-губернатор края, глава регионального оперштаба Игорь Галась. На встрече участники обсудили темпы поставок инертных материалов во избежание остановки работ и ускорения прокладки дороги.

Разлив мазута произошел 15 декабря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 10 января произошел новый разлив нефтепродуктов из кормовой базы «Волгонефти-239» — танкер сел на мель вблизи порта Тамань. Его площадь, по данным Минтранса, составляет 2,8 тыс. кв. м. Вчера новые выбросы мазута были обнаружены в шести районах Крыма.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ».