Агрохолдинг «СТЕПЬ» подвел итоги Года волонтерства

В 2024 году Агрохолдинг «СТЕПЬ» по инициативе сотрудников реализовал масштабный корпоративный проект Год волонтерства в «СТЕПИ».

Эта корпоративная программа развития добровольчества и социальной активности расширила возможности сотрудников для самореализации. В рамках Года волонтерства компания провела более 70 добровольческих мероприятий, а количество волонтеров внутри компании увеличилось в два раза.

Большое внимание волонтеров компании было направлено на экологические инициативы, в том числе озеленительные мероприятия и поддержку переработки вторсырья. Сотрудники компании посадили более 300 деревьев на юге России самостоятельно, а также поддержали благотворительную акцию «Шагай #ЗаЛес». Организаторы конвертируют 40 млн шагов сотрудников «СТЕПИ» в саженцы. Таким образом создается Южный лесной пояс, который охватывает 8 тыс. км леса в четырех федеральных округах. Волонтеры «СТЕПИ» сдали 320 тонн отходов на переработку, а также реализовали просветительский экопроект со ставропольскими школьниками и помогли им передать на переработку 4 тонны вторсырья.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» в течение года поддерживал благотворительные организации и мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества. Компания выступила партнером регионального фестиваля волонтеров «ДоброФест», ежегодной «Премии добра», а также оказала поддержку благотворительным проектам «Бегом за добром» и «Дари еду». Еще одним важным вектором развития для компании стала поддержка донорства на юге России. Масштабная коллаборация Агрохолдинга «СТЕПЬ» с проектом «Доноры Дона» помогла привлечь более 400 человек к донации и пополнить банк крови более чем на 200 литров.

Проект Агрохолдинга «СТЕПЬ» по развитию волонтерства охватил также кураторство — поддержку конкретных организаций, которые адресно помогают нуждающимся. Сотрудники компании подготовили новогодние подарки для детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Кроме того, сотрудники компании организовывали сбор одежды для подопечных благотворительных фондов. Компания поддерживала организации, которые помогают людям с ограниченными возможностями, а также организации помощи животным.

Развитие волонтерства является важной стратегической задачей и на государственном уровне: в России с 2017 года действует Концепция развития добровольчества. На прошедшем в декабре саммите СНГ Президент РФ Владимир Путин предложил создать международную ассоциацию добровольческих и некоммерческих организаций, а также сделать ежегодными форумы волонтеров стран СНГ.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «Развивая волонтерство, Агрохолдинг "СТЕПЬ" реализует сразу несколько задач: укрепляет социальные связи внутри компании и поддерживает важные для общества благотворительные инициативы. Ответственность бизнеса заключается не только в выполнении обязательств перед партнерами и клиентами, но и перед обществом — в поддержке социально значимых проектов».