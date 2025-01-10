В Госдуме предложили ограничить вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил ограничить промысел рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях из-за экологической катастрофы, связанной с разливом мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По мнению Бориса Чернышова, продукция из пострадавшей акватории может быть опасна для здоровья из-за накопления токсичных веществ, особенно в организмах моллюсков, которые сохраняют загрязнения на протяжении всей жизни. Депутат направил предложения в Минсельхоз и Минприроды РФ, призывая приостановить реализацию рыбы и морепродуктов до получения научных заключений о безопасности.

Также парламентарий рекомендовал усилить контроль качества продукции, поступающей в торговые сети, и информировать население о возможных рисках.

Исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин подчеркнул необходимость постоянного мониторинга состояния водорослей, рыб и беспозвоночных в зоне ЧС. В случае выявления токсичных веществ, он предлагает временно приостановить промысел.

Вместе с тем крымский предприниматель Сергей Кулик отметил, что ужесточение требований может привести к значительным убыткам для бизнеса.

Нурий Бзасежев