Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Госдуме предложили ограничить вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил ограничить промысел рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях из-за экологической катастрофы, связанной с разливом мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на депутата.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По мнению Бориса Чернышова, продукция из пострадавшей акватории может быть опасна для здоровья из-за накопления токсичных веществ, особенно в организмах моллюсков, которые сохраняют загрязнения на протяжении всей жизни. Депутат направил предложения в Минсельхоз и Минприроды РФ, призывая приостановить реализацию рыбы и морепродуктов до получения научных заключений о безопасности.

Также парламентарий рекомендовал усилить контроль качества продукции, поступающей в торговые сети, и информировать население о возможных рисках.

Исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин подчеркнул необходимость постоянного мониторинга состояния водорослей, рыб и беспозвоночных в зоне ЧС. В случае выявления токсичных веществ, он предлагает временно приостановить промысел.

Вместе с тем крымский предприниматель Сергей Кулик отметил, что ужесточение требований может привести к значительным убыткам для бизнеса.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...