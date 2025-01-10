В Краснодаре перенесли ввод логистического центра «Прогресс» на конец 2025 года

Ввод логистического центра «Прогресс» в Краснодаре перенесли на конец 2025 года. Об этом пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на управление инвестициями и развития МСП города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В феврале 2023 года в администрации Краснодара сообщали, что строительство комплекса в п. Березовом планируется завершить до конца 2024 года. В 2021 году мэрия заключила соглашение с компанией «Карат». В апреле 2023 года было получено разрешение на строительство логистического центра.

Земельный участок, выделенный для строительства, имеет площадь 59 603 кв. м. Из них 32 871 кв. м будет занят объектами капитального строительства.

По информации управления инвестиций в Краснодаре, объем инвестиций, который планируется вложить в этот проект, остается неизменным и составляет примерно 500 млн руб.

Алина Зорина